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2020-11-15
В лиге кулачных боев боец нокаутировал "Кинг-Конга" всего за 3 секунды
Брутальный нокаут от Ули Диаза.
Фото: badlefthook
В Майами (штат Флорида, США) прошел турнир лиги кулачных поединков Bare Knuckle FC 14.
В карде ивента 39-летний боец из Кубы Ули Диаз одержал невероятную победу над 29-летним американцем Донелеем Бенедетто по прозвищу "Кинг-Конг".
В данном поединке был установлен рекорд промоушена. Кубинец сильным правым боковым "отключил свет" сопернику всего за три секунды.
Это самая быстрая победа в истории Bare Knuckle FC, о чем сообщила пресс-служба лиги в Instagram.
Bare Knuckle - кулачные бои без перчаток.