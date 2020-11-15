В лиге кулачных боев боец нокаутировал "Кинг-Конга" всего за 3 секунды

В Майами (штат Флорида, США) прошел турнир лиги кулачных поединков Bare Knuckle FC 14.

В карде ивента 39-летний боец из Кубы Ули Диаз одержал невероятную победу над 29-летним американцем Донелеем Бенедетто по прозвищу "Кинг-Конг".

В данном поединке был установлен рекорд промоушена. Кубинец сильным правым боковым "отключил свет" сопернику всего за три секунды.

Это самая быстрая победа в истории Bare Knuckle FC, о чем сообщила пресс-служба лиги в Instagram.

Bare Knuckle - кулачные бои без перчаток.