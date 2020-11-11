Глава Футбольной ассоциации Англии оставил свой пост из-за выражения "цветные футболисты"

Грег Кларк возглавлял организацию с августа 2016 года.

Глава Футбольной ассоциации Англии оставил свой пост из-за выражения "цветные футболисты"
Грег Кларк
Фото: thefa.com

Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк ушел в отставку из-за конфликта на расовой почве, сообщает пресс-служба FA.

Ранее Кларк во время речи о расизме в футболе использовал словосочетание "цветные футболисты", что вызвало в обществе негативную реакцию. Позже 64-летнему функционеру пришлось принести извинения.

"Мои неприемлемые слова перед парламентом оказали плохую услугу нашей игре и тем, кто ее смотрит, играет, судит и ею управляет. Я глубоко огорчен тем, что обидел все эти футбольные сообщества. Я хотел бы поблагодарить своих друзей и коллег по игре за мудрость и советы, которыми они делились на протяжении многих лет, и немедленно покидаю FA", - говорится в заявлении Кларка.

До назначения нового главы FA его функции будет временно исполнять Питер Маккормик.

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