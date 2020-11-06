В матче квалификации на Евро встретились гандбольные сборные Украины и РоSSии

Матч прошел на нейтральной площадке.

В матче квалификации на Евро встретились гандбольные сборные Украины и РоSSии
Збірна України
Фото: handball.net.ua

В Минске в рамках первого тура квалификации мужского чемпионата Европы по гандболу состоялась встреча между сборными Украины и РоSSии.

До 22-й минуты ни одной команде не удавалось оторваться более чем на мяч. Однако в конце тайма россияне добавили и закончили его в свою пользу - 16:13.

С первых минут второго тайма сборная Украины медленно, но методично приближалась к россиянам. И на 40-й минуте статус-кво восстановила - 19:19, а через две минуты вышла вперед.

Качели продолжались до финальной сирены.

В результате зафиксирована боевая ничья - 27:27.

Напомним, обе встречи между сборными Украины и РоSSии пройдут на нейтральной территории - в Минске. Второй поединок соперники проведут 7 ноября.

Добавим, что, кроме украинцев и россиян, в группе 3 за путевку в Венгрию и Словакию поборются также национальные команды Чехии и Фарерских островов.

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