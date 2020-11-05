Турция неожиданно подкралась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА

Украина может потерять еще одну позицию.

Турция неожиданно подкралась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: УЕФА

Закончился третий тур группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которого Украина едва не потеряла 12-ю позицию.

Оба наших представителя - "Шахтер" и "Динамо" уступили: "Боруссии" М. (0:6) и "Барселоне" (1:2) соответственно, что очков в копилку не принесло.

А вот представитель Турции в этом турнире "Истанбул" ББ нанес сенсационное поражение безвольному "Манчестер Юнайтед" (2:1), что добавило 0,4 балла.

Уже сегодня могут произойти изменения позиций, поскольку в Лиге Европе будут сыграны 24 матча. В частности, луганская "Заря" примет греческий АЕК.

Также заинтересуют украинских болельщиков поединки с участием шотландских и турецких клубов: "Бенфика" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Селтик" (Шотландия) - "Спарта" (Чехия) и "Сивасспор" (Турция) - "Карабах" (Азербайджан).

Есть опасения, что Украина может потерять и 12-е место.

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