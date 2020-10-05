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2020-10-05
Роналду приедет в Киев первым: УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги Чемпионов
"Динамо" начинает с "Ювентуса", "Шахтер" - с "Реала".
Фото: Finance Football
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь группового этапа Лиги Чемпионов.
"Динамо" 20 октября стартует в группе G домашним матчем против туринского "Ювентуса", а на следующий день "Шахтер" проведет свой поединок против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".
Полный календарь "Динамо" в Лиге чемпионов
- 20 октября 19:55 "Динамо" - "Ювентус"
- 28 октября 22:00 "Ференцварош" - "Динамо"
- 4 ноября 22:00 "Барселона" - "Динамо"
- 24 ноября 22:00 "Динамо" - "Барселона"
- 2 декабря 22:00 "Ювентус" - "Динамо"
- 8 декабря 22:00 "Динамо" - "Ференцварош"
Полный календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов