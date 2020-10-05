Роналду приедет в Киев первым: УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги Чемпионов

"Динамо" начинает с "Ювентуса", "Шахтер" - с "Реала".

Фото: Finance Football

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь группового этапа Лиги Чемпионов.

"Динамо" 20 октября стартует в группе G домашним матчем против туринского "Ювентуса", а на следующий день "Шахтер" проведет свой поединок против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".

Полный календарь "Динамо" в Лиге чемпионов

  • 20 октября 19:55 "Динамо" - "Ювентус"
  • 28 октября 22:00 "Ференцварош" - "Динамо"
  • 4 ноября 22:00 "Барселона" - "Динамо"
  • 24 ноября 22:00 "Динамо" - "Барселона"
  • 2 декабря 22:00 "Ювентус" - "Динамо"
  • 8 декабря 22:00 "Динамо" - "Ференцварош"

Полный календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбеКоронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбе
Игрок сборной Украины отказался лететь на матч Лиги Чемпионов против "Динамо". ФутболИгрок сборной Украины отказался лететь на матч Лиги Чемпионов против "Динамо". Футбол
Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФАВыход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
Министерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавирусаМинистерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавируса
Украина может провести матчи Лиги наций с чемпионами мира с болельщиками при использовании термальных сканеров на стадионе. ФутболУкраина может провести матчи Лиги наций с чемпионами мира с болельщиками при использовании термальных сканеров на стадионе. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Футбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в КиевеФутбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в Киеве
"Заря" узнала соперников по группе Лиги Европы"Заря" узнала соперников по группе Лиги Европы
Ребров прокомментировал попадание его "Ференцвароша" в одну группу с "Динамо" в Лиге чемпионовРебров прокомментировал попадание его "Ференцвароша" в одну группу с "Динамо" в Лиге чемпионов
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов
Для "Динамо" и "Шахтера" определились корзины жеребьевки группового этапа Лиги ЧемпионовДля "Динамо" и "Шахтера" определились корзины жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов
Ярмоленко признан лучшим игроком раунда Кубка Английской лигиЯрмоленко признан лучшим игроком раунда Кубка Английской лиги
УЕФА перенес поединок Лиги Европы из-за военного конфликта в Нагорном КарабахеУЕФА перенес поединок Лиги Европы из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе
Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФАВыход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
Луческу установил рекорд Лиги ЧемпионовЛуческу установил рекорд Лиги Чемпионов
УЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном КарабахеУЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Последние новости
Подгружаем последние новости