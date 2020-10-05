Роналду приедет в Киев первым: УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги Чемпионов

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УЕФА на своем официальном сайте опубликовал календарь группового этапа Лиги Чемпионов.

"Динамо" 20 октября стартует в группе G домашним матчем против туринского "Ювентуса", а на следующий день "Шахтер" проведет свой поединок против мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".

Полный календарь "Динамо" в Лиге чемпионов

20 октября 19:55 "Динамо" - "Ювентус"

28 октября 22:00 "Ференцварош" - "Динамо"

4 ноября 22:00 "Барселона" - "Динамо"

24 ноября 22:00 "Динамо" - "Барселона"

2 декабря 22:00 "Ювентус" - "Динамо"

8 декабря 22:00 "Динамо" - "Ференцварош"

Полный календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов