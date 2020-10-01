Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
"Динамо" славно потрудилось.
Впервые с 2015 года Украина будет представлена на групповом этапе Лиги Чемпионов двумя клубами - вслед за чемпионом страны "Шахтером", который вначале застолбил там место, в групповой этап попало и "Динамо".
Победа над "Гентом" в ответном матче (3:0), а также выход "бело-синих" в групповой этап турнира позволили Украине существенно улучшить свое положение в таблице коэффициентов УЕФА.
В нынешней квалификационной еврокампании "Динамо" принесло в копилку Украины 7,5 очков, включая 4 - бонус за выход в групповой этап турнира, "Колос" и "Десна" суммарно - 2,5 балла.
Внес свой вклад и "Шахтер" - бонусные 4 пункта за попадание в группу ЛЧ.
При определенных раскладах 11-е место дает право стране делегировать в ЛЧ два клуба.
Таблица коэффициентов УЕФА.
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Испания (81.069)
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Англия (78.926)
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Италия (61.867)
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Германия (61.070)
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Франция (50.581)
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Португалия (40.649)
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РоSSия (35.715)
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Бельгия (32.500)
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Нидерланды (31.900)
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Австрия (30.125)
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УКРАИНА (29.100)
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Турция (28.800)
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Шотландия (28.125)