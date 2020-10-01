Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

"Динамо" славно потрудилось.

Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: A Bola

Впервые с 2015 года Украина будет представлена на групповом этапе Лиги Чемпионов двумя клубами - вслед за чемпионом страны "Шахтером", который вначале застолбил там место, в групповой этап попало и "Динамо".

Победа над "Гентом" в ответном матче (3:0), а также выход "бело-синих" в групповой этап турнира позволили Украине существенно улучшить свое положение в таблице коэффициентов УЕФА.

В нынешней квалификационной еврокампании "Динамо" принесло в копилку Украины 7,5 очков, включая 4 - бонус за выход в групповой этап турнира, "Колос" и "Десна" суммарно - 2,5 балла.

Внес свой вклад и "Шахтер" - бонусные 4 пункта за попадание в группу ЛЧ.

При определенных раскладах 11-е место дает право стране делегировать в ЛЧ два клуба.

Таблица коэффициентов УЕФА.

  1. Испания (81.069)

  2. Англия (78.926)

  3. Италия (61.867)

  4. Германия (61.070)

  5. Франция (50.581)

  6. Португалия (40.649)

  7. РоSSия (35.715)

  8. Бельгия (32.500)

  9. Нидерланды (31.900)

  10. Австрия (30.125)

  11. УКРАИНА (29.100)

  12. Турция (28.800)

  13. Шотландия (28.125)

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Деревянченко и Чарли провели дуэль взглядов перед чемпионским боемДеревянченко и Чарли провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
Игрок сборной Украины отказался лететь на матч Лиги Чемпионов против "Динамо". ФутболИгрок сборной Украины отказался лететь на матч Лиги Чемпионов против "Динамо". Футбол
Украина может провести матчи Лиги наций с чемпионами мира с болельщиками при использовании термальных сканеров на стадионе. ФутболУкраина может провести матчи Лиги наций с чемпионами мира с болельщиками при использовании термальных сканеров на стадионе. Футбол
Состоялся финальный матч Кубка Стэнли
Украинки неудачно стартовали на "Ролан-Гаррос"Украинки неудачно стартовали на "Ролан-Гаррос"
Блок рекламы


Похожие новости
Луческу установил рекорд Лиги ЧемпионовЛуческу установил рекорд Лиги Чемпионов
УЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном КарабахеУЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Украина может провести матчи Лиги наций с чемпионами мира с болельщиками при использовании термальных сканеров на стадионе. ФутболУкраина может провести матчи Лиги наций с чемпионами мира с болельщиками при использовании термальных сканеров на стадионе. Футбол
С этой недели матчи Украинской Премьер-лиги в Киеве будут проходить со зрителямиС этой недели матчи Украинской Премьер-лиги в Киеве будут проходить со зрителями
Игрок сборной Украины отказался лететь на матч Лиги Чемпионов против "Динамо". ФутболИгрок сборной Украины отказался лететь на матч Лиги Чемпионов против "Динамо". Футбол
Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лигиБех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги
Украина пропустила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФАУкраина пропустила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
УЕФА объявил номинантов на премию тренера года УЕФА: в нем только немецкие специалисты. ФутболУЕФА объявил номинантов на премию тренера года УЕФА: в нем только немецкие специалисты. Футбол
УЕФА объявил номинантов на звание игрока года. ФутболУЕФА объявил номинантов на звание игрока года. Футбол
Своими двумя голами Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка лигиСвоими двумя голами Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка лиги
Последние новости
Подгружаем последние новости