Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

Впервые с 2015 года Украина будет представлена на групповом этапе Лиги Чемпионов двумя клубами - вслед за чемпионом страны "Шахтером", который вначале застолбил там место, в групповой этап попало и "Динамо".

Победа над "Гентом" в ответном матче (3:0), а также выход "бело-синих" в групповой этап турнира позволили Украине существенно улучшить свое положение в таблице коэффициентов УЕФА .

В нынешней квалификационной еврокампании "Динамо" принесло в копилку Украины 7,5 очков, включая 4 - бонус за выход в групповой этап турнира, "Колос" и "Десна" суммарно - 2,5 балла.

Внес свой вклад и "Шахтер" - бонусные 4 пункта за попадание в группу ЛЧ.

При определенных раскладах 11-е место дает право стране делегировать в ЛЧ два клуба.

Таблица коэффициентов УЕФА.