Проторенным путем: Луческу пригласил на просмотр в "Динамо" бразильца

Клейтон может усилить киевский клуб.

Проторенным путем: Луческу пригласил на просмотр в "Динамо" бразильца
Клейтон
Фото: "Атлетіко Мінейро"

Бывший полузащитник олимпийской сборной Бразилии Клейтон присоединился к тренировочному процессу киевского "Динамо", сообщает Meta-ratings.com.ua.

Экс-игрок "Байи" имеет статус свободного агента.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего правого вингера в 650 тысяч евро.

Кроме "Байи", Клейтон выступал за "Фигейренсе", "Коринтианс" и "Атлетико Минейро".

В составе олимпийской сборной Бразилии он стал бронзовым призером Панамериканских игр 2015 года.

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