Проторенным путем: Луческу пригласил на просмотр в "Динамо" бразильца

Бывший полузащитник олимпийской сборной Бразилии Клейтон присоединился к тренировочному процессу киевского "Динамо", сообщает Meta-ratings.com.ua.

Экс-игрок "Байи" имеет статус свободного агента.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего правого вингера в 650 тысяч евро.

Кроме "Байи", Клейтон выступал за "Фигейренсе", "Коринтианс" и "Атлетико Минейро".