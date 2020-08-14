Суркис прокомментировал приглашение Луческу в "Динамо".

"Я его взял, потому что он - профессионал".

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью "Новому времени" рассказал, почему решил доверить команду бывшему наставнику "Шахтера" Мирче Луческу.

"Прежде всего, я много читаю и наслышан о том, что всем надоели «динамовские сердца». И так уж сложилось в истории киевского "Динамо", что действительно, кроме Валерия Газзаева и Юрия Семина, команду я никому внешнему не доверял", - отметил Суркис.

"Кому я доверял команду — это Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко, которые выиграли два чемпионата. Тот же Ребров выигрывал чемпионство и Суперкубок. Я знаю, как они любят эту команду, как они ей отдаются, какие у них есть знания. Валерий Васильевич Лобановский мне в свое время прямо говорил: эти ребята готовы к тому, чтобы тренировать такую команду, как киевское "Динамо"", - поделился историей президент "Динамо".

"Если мы перейдем конкретно к Луческу, я вам скажу следующее: я его взял, потому что он профессионал. Вот эти разделения, что он в конкурирующем клубе тренировал, для него не работают.

Я разговаривал с иностранными коллегами, описывал ситуацию, а они мне говорят: что тут такого? Карло Анчелотти тренировал разные команды, противоборствующие. Вот Альберто Дзаккерони тренирует "Интер", потом тренирует "Милан", потом уходит в "Ювентус". То есть я рассматривал этот вопрос с профессиональной точки зрения. А меня хотят обвинить, что я хотел насолить "Шахтеру" или что Луческу хорошо знает "Шахтер"", - подытожил Суркис.

Во время интервью Игорь Суркис заявил, что является единственным крупным акционером "Динамо" и владеет 98% клуба.

Напомним, назначение на пост главного тренера "Динамо" румынского специалиста спровоцировало резкое неприятие в среде клубных ультрас.