Суркис прокомментировал приглашение Луческу в "Динамо".

"Я его взял, потому что он - профессионал".

Суркис прокомментировал приглашение Луческу в "Динамо".
Ігор Суркіс
Фото: Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью "Новому времени" рассказал, почему решил доверить команду бывшему наставнику "Шахтера" Мирче Луческу.

"Прежде всего, я много читаю и наслышан о том, что всем надоели «динамовские сердца». И так уж сложилось в истории киевского "Динамо", что действительно, кроме Валерия Газзаева и Юрия Семина, команду я никому внешнему не доверял", - отметил Суркис.

"Кому я доверял команду — это Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко, которые выиграли два чемпионата. Тот же Ребров выигрывал чемпионство и Суперкубок. Я знаю, как они любят эту команду, как они ей отдаются, какие у них есть знания. Валерий Васильевич Лобановский мне в свое время прямо говорил: эти ребята готовы к тому, чтобы тренировать такую команду, как киевское "Динамо"", - поделился историей президент "Динамо".

"Если мы перейдем конкретно к Луческу, я вам скажу следующее: я его взял, потому что он профессионал. Вот эти разделения, что он в конкурирующем клубе тренировал, для него не работают.

Я разговаривал с иностранными коллегами, описывал ситуацию, а они мне говорят: что тут такого? Карло Анчелотти тренировал разные команды, противоборствующие. Вот Альберто Дзаккерони тренирует "Интер", потом тренирует "Милан", потом уходит в "Ювентус". То есть я рассматривал этот вопрос с профессиональной точки зрения. А меня хотят обвинить, что я хотел насолить "Шахтеру" или что Луческу хорошо знает "Шахтер"", - подытожил Суркис.

Во время интервью Игорь Суркис заявил, что является единственным крупным акционером "Динамо" и владеет 98% клуба.

Напомним, назначение на пост главного тренера "Динамо" румынского специалиста спровоцировало резкое неприятие в среде клубных ультрас.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент УАФ Павелко получил положительный тест на COVID-19. ФутболПрезидент УАФ Павелко получил положительный тест на COVID-19. Футбол
У двух игроков столичного "Динамо" обнаружили COVID-19. ФутболУ двух игроков столичного "Динамо" обнаружили COVID-19. Футбол
"Ювентус" уволил главного тренера. Футбол"Ювентус" уволил главного тренера. Футбол
В "Заре" выявлен случай заражения коронавирусом игрока сборной Украины. ФутболВ "Заре" выявлен случай заражения коронавирусом игрока сборной Украины. Футбол
Пилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при ИспанииПилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при Испании
Блок рекламы


Похожие новости
Луческу рассердился на селекционную службу: "Динамо" подписало контракт с игроком без согласования с тренеромЛуческу рассердился на селекционную службу: "Динамо" подписало контракт с игроком без согласования с тренером
"Динамо" произвело первый трансфер при Луческу"Динамо" произвело первый трансфер при Луческу
Ультрас "Динамо" поставили ультиматум СуркисуУльтрас "Динамо" поставили ультиматум Суркису
Блохин - гордость нации, а Суркис - никто, - Мирон Маркевич. ФутболБлохин - гордость нации, а Суркис - никто, - Мирон Маркевич. Футбол
Блохин, чтобы стать тренером сборной, перешел из компартии в СДПУ, значит, по дороге кого-то предал, - Игорь Суркис. ФутболБлохин, чтобы стать тренером сборной, перешел из компартии в СДПУ, значит, по дороге кого-то предал, - Игорь Суркис. Футбол
Семин уважительно ответил Суркису на его слова о "хлюпике". ФутболСемин уважительно ответил Суркису на его слова о "хлюпике". Футбол
"Шахтер" передумал презентовать памятник Луческу в честь 75-летия"Шахтер" передумал презентовать памятник Луческу в честь 75-летия
Суркис готов продать "Динамо", "но нет желающих". ФутболСуркис готов продать "Динамо", "но нет желающих". Футбол
Суркис назвал первого вице-президента УАФ негодяем. ФутболСуркис назвал первого вице-президента УАФ негодяем. Футбол
Лидер ультрас "Динамо" по пунктам перечислил, почему фаны против Луческу. ФутболЛидер ультрас "Динамо" по пунктам перечислил, почему фаны против Луческу. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости