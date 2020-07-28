Ультрас "Динамо" снова напомнили о себе в ситуации с Луческу

Фаны уверены, что румын не сможет нормально работать в Киеве.

Ультрас "Динамо" снова напомнили о себе в ситуации с Луческу
Фото: Facebook

Ультрас киевского "Динамо" прокомментировали информацию СМИ о том, что Мирча Луческу решил отказаться от работы в киевском "Динамо".

Фанаты обещают специалисту, что не дадут ему спокойно работать в киевском клубе.

"Нынешний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу.

Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и самые сложные условия работы. Это будут очень непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас так же приветлив, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и РоSSия - это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать себе. Так же есть такой шанс и у руководства "Динамо"", - написали WBC Ультрас "Динамо" в Facebook.

Тем временем "Динамо" опровергло информацию, что Луческу ушел с поста тренера "Динамо".

А позже клуб опубликовал переписку Суркиса с Луческу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусаВрач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. ФутболВ футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол
Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером командыУльтрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером команды
Луческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанамиЛуческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанами
Памятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкойПамятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкой
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу. Футбол"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу. Футбол
Экс-помощник Луческу в "Шахтере" негативно высказался о генеральном директоре клубаЭкс-помощник Луческу в "Шахтере" негативно высказался о генеральном директоре клуба
В "Динамо" опровергли информацию румынских СМИ об уходе Луческу с поста тренера "Динамо Киев". ФутболВ "Динамо" опровергли информацию румынских СМИ об уходе Луческу с поста тренера "Динамо Киев". Футбол
Генеральный директор "Шахтера" резко высказался относительно назначения Луческу главным тренером "Динамо"Генеральный директор "Шахтера" резко высказался относительно назначения Луческу главным тренером "Динамо"
Беланов шокирован назначением Луческу в "Динамо". ФутболБеланов шокирован назначением Луческу в "Динамо". Футбол
Луческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанамиЛуческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанами
Блохин назвал назначение Луческу главным тренером "Динамо" "плевком в душу". ФутболБлохин назвал назначение Луческу главным тренером "Динамо" "плевком в душу". Футбол
Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером командыУльтрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером команды
“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу
Экс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл". ФутболЭкс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости