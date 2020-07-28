Ультрас "Динамо" снова напомнили о себе в ситуации с Луческу

Ультрас киевского "Динамо" прокомментировали информацию СМИ о том, что Мирча Луческу решил отказаться от работы в киевском "Динамо".

Фанаты обещают специалисту, что не дадут ему спокойно работать в киевском клубе.

"Нынешний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу.

Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и самые сложные условия работы. Это будут очень непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас так же приветлив, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и РоSSия - это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать себе. Так же есть такой шанс и у руководства "Динамо"", - написали WBC Ультрас "Динамо" в Facebook.

Тем временем "Динамо" опровергло информацию, что Луческу ушел с поста тренера "Динамо".

А позже клуб опубликовал переписку Суркиса с Луческу.