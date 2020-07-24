WTA и ATP отменили 11 турниров в Китае, включая Итоговый турнир WTA и Мастерс ATP

Пандемия COVID-19 не отступает от "Поднебесной".

Фото: Twitter

Из-за директив китайского правительства, касающихся спортивных событий, в рамках продолжающейся реакции на пандемию COVID-19, в Поднебесной отменены турниры ATP и WTA, запланированные на 2020 год, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Главное управление спорта Китая запретило проведение любых спортивных соревнований до конца года, что сделало невозможным проведение турниров, включая теннисные.

Таким чином скасовані наступні тенісні змагання:

  • турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае;
  • турнир ATP 500 в Пекине;
  • Мастерс ATP в Шанхае;
  • турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;
  • Премьеры WTA в Чжэньчжоу, Ухане и Пекине;
  • итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;
  • малий итоговый турнир WTA в Чжухае.

Отметим, что на данный момент планируется проведение "Ролан Гаррос" в сентябре, а также US Open, окончательное решение по которому будет приниматься на следующей неделе.

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