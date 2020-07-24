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2020-07-24
WTA и ATP отменили 11 турниров в Китае, включая Итоговый турнир WTA и Мастерс ATP
Пандемия COVID-19 не отступает от "Поднебесной".
Фото: Twitter
Из-за директив китайского правительства, касающихся спортивных событий, в рамках продолжающейся реакции на пандемию COVID-19, в Поднебесной отменены турниры ATP и WTA, запланированные на 2020 год, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Главное управление спорта Китая запретило проведение любых спортивных соревнований до конца года, что сделало невозможным проведение турниров, включая теннисные.
Таким чином скасовані наступні тенісні змагання:
- турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае;
- турнир ATP 500 в Пекине;
- Мастерс ATP в Шанхае;
- турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;
- Премьеры WTA в Чжэньчжоу, Ухане и Пекине;
- итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;
- малий итоговый турнир WTA в Чжухае.
Отметим, что на данный момент планируется проведение "Ролан Гаррос" в сентябре, а также US Open, окончательное решение по которому будет приниматься на следующей неделе.