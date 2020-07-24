Луческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанами

Президент "Динамо" объяснил свое решение.

Накануне было объявлено о назначении Мирчи Луческу главным тренером "Динамо".

Ультрас "Динамо" шокировало, что любимую команду доверили человеку, который в течение 12 сезонов возглавлял ее основных оппонентов во внутреннем чемпионате.

Самые активные из них собрались у стадиона имени Лобановского, чтобы выразить свое отношение к такому кадровому решению менеджмента столичной команды, информирует glavcom.ua.

Владелец "Динамо" Игорь Суркис предложил ультрас зайти на территорию стадиона и пообщаться. Встреча состоялась у поля. Суркис вышел к фанатам сам, без охраны.

Президент "Динамо" ответил на недовольство фанатов из-за назначения Луческу главным тренером.

"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте ввиду, что Луческу из" Шахтера "ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что тот не прав. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирчи в глаза и поверил.

Вы же критиковали меня за "динамовские" сердца? Хотели иностранного специалиста? Теперь имеете", - передает слова Суркиса издание.