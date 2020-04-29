Роналду возвращается в Италию и проведет две недели в изоляции

Не за горами рестарт тренировочного процесса.

Роналду возвращается в Италию и проведет две недели в изоляции
Криштиану Роналду
Фото: Eurosport

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду до конца апреля должен вернуться из Португалии в Италию, сообщает record.pt.

Португалец должен присоединиться в мае к тренировкам туринского клуба.

Однако, перед началом тренировок Роналду будет вынужден две недели провести в изоляции. Тренировки команды начнутся 18 мая, с перспективой возобновления Серии A в начале июня. Скорее всего, матчи будут проходить за закрытыми дверями.

Напомним, Криштиану неоднократно был замечен за нарушением условий карантина у себя на Родине - на Мадейре.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 годуУкраина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 году
"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты
Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"
В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени
Amnesty International просит Английскую Премьер-Лигу заблокировать продажу "Ньюкасла" саудовскому фондуAmnesty International просит Английскую Премьер-Лигу заблокировать продажу "Ньюкасла" саудовскому фонду
Блок рекламы


Похожие новости
Ибрагимович свой следующий матч проведет в ближайшее время за "Хаммарбю"Ибрагимович свой следующий матч проведет в ближайшее время за "Хаммарбю"
Роналду задумался над возвращением в мадридский "Реал" уже этим летом, - СМИ. ФутболРоналду задумался над возвращением в мадридский "Реал" уже этим летом, - СМИ. Футбол
Роналду получил предложения о трансфере от двух топ-клубов, - СМИРоналду получил предложения о трансфере от двух топ-клубов, - СМИ
Стал известен результат повторного теста Роналду на коронавирус. ФутболСтал известен результат повторного теста Роналду на коронавирус. Футбол
Английская Премьер-Лига на 4 недели продлила карантин из-за коронавируса. ФутболАнглийская Премьер-Лига на 4 недели продлила карантин из-за коронавируса. Футбол
Матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" отложен из-за самоизоляции мадридцев. ФутболМатч Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" отложен из-за самоизоляции мадридцев. Футбол
Роналду перед матчем с "Интером" поздоровался с воображаемыми болельщикамиРоналду перед матчем с "Интером" поздоровался с воображаемыми болельщиками
На Родине Роналду появилась его статуя из шоколада в натуральную величинуНа Родине Роналду появилась его статуя из шоколада в натуральную величину
"Динамо" нашло лазейку в регламенте и проведет матч против "Ворсклы" со зрителями. Футбол"Динамо" нашло лазейку в регламенте и проведет матч против "Ворсклы" со зрителями. Футбол
Сборная Украины проведет товарищеские матчи перед Евро в Киеве, Харькове и Львове. ФутболСборная Украины проведет товарищеские матчи перед Евро в Киеве, Харькове и Львове. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости