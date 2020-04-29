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2020-04-29
Роналду возвращается в Италию и проведет две недели в изоляции
Не за горами рестарт тренировочного процесса.
Криштиану Роналду
Фото: Eurosport
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду до конца апреля должен вернуться из Португалии в Италию, сообщает record.pt.
Португалец должен присоединиться в мае к тренировкам туринского клуба.
Однако, перед началом тренировок Роналду будет вынужден две недели провести в изоляции. Тренировки команды начнутся 18 мая, с перспективой возобновления Серии A в начале июня. Скорее всего, матчи будут проходить за закрытыми дверями.
Напомним, Криштиану неоднократно был замечен за нарушением условий карантина у себя на Родине - на Мадейре.