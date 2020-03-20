Олимпийский огонь Токио-2020 прибыл в Японию на фоне неопределенности вокруг проведения Игр

Фото: tokyo2020.org

Олимпийский огонь Токио-2020 приземлился в Японии, чтобы начать свое 121-дневное путешествие по всей стране, что должно принести послание и надежды всему миру, сообщается на официальном сайте Игр.

Огонь был доставлен спецрейсом "Tokyo 2020 Go" из Афин и прибыло на авиабазу ВВС Японии "Мацусима" в префектуре Мияги.

Традиционно перемещение Олимпийского огня происходит путем эстафеты и постоянной его передачи из рук в руки, но из-за пандемии коронавируса было решено отправить огонь самолетом.

В Японии огонь встретили председатель комитета Токио-2020 Есиро Мори, председатель НОК Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный чемпион Олимпиады по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Йесида.

В данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) отказывается переносить Олимпиаду-2020, но мониторит текущую ситуацию.

Официальный старт летней Олимпиады назначен на 24 июля. Игры продлятся до 9 августа.