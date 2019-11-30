Украинская ассоциация футбола пояснила алгоритм покупки билетов на Евро-2020

Обязательное условие – покупка через сайт УЕФА.

Украинская ассоциация футбола пояснила алгоритм покупки билетов на Евро-2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте пояснила процедуру, по которой можно приобрести билеты на финальную часть Евро-2020.

Как и сообщалось ранее, билетная квота УАФ как ассоциации, чья команда примет участие в финальном турнире Евро-2020, будет реализовываться через официальный сайт УЕФА - euro2020.com/tickets.

Согласно рекомендациям УЕФА, первоочередное право приобретения билетов на матчи Евро-2020 с участием национальной сборной предоставляется официальному фан-клубу. В Украине это фан-движение "Верные сборной".

Для того, чтобы воспользоваться правом, предоставленным УЕФА участникам фан-клуба национальной сборной, уже зарегистрированные участники фан-движения "Верные сборной" / клуба болельщиков получат специальное сообщение на электронный адрес со ссылкой для регистрации в лотерее. УАФ просит никому не передавать эту ссылку и информацию, приведенную в письме, потому что ссылка может быть использована только один раз для регистрации только участника фан-движения "Верные сборной" / клуба болельщиков.

Ваша заявка примет участие в лотерее, которая состоится 4 декабря.

Если вы не являетесь участником фан-движения "Верные сборной", но хотите к нему присоединиться, чтобы увеличить свои шансы на получение права купить билеты на Евро-2020, вы можете пройти регистрацию на сайте ffu.ua до 3 декабря. После успешной регистрации ваша заявка примет участие в другой лотерее, которая состоится 16 декабря.

Обращаем внимание, что в отличие от других стран, где члены фан-клуба имеют право приобрести только один билет, украинские болельщики - участники фан-движения "Верные сборной" могут приобрести два билета на каждый матч группового этапа с участием сборной Украины. Это касается также матчей плей-офф в случае преодоления сборной Украины группового этапа. Больше информации о таких «условных билетах» - на сайте uefa.com.

Если вы не хотите быть участником фан-движения "Верные сборной", вы не получите шанс принять участие в лотерее, но можете подать заявку на общих условиях на приобретение не более четырех билетов на каждый матч сборной Украины на сайте uefa.com, зарегистрировав себя как болельщика сборной Украины.

Правила приобретения билетов для участников фан-движения «Верные сборной», если вы получили специальный код доступа после проведения лотереи 4 декабря 2019. После этого вам нужно:

  • Зарегистрироваться на сайте UEFA.com.
  • Во время регистрации ввести специальный код доступа, который был отправлен вам после проведения лотереи 4 декабря.
  • Выбрать матчи и категории билетов и оплатить (не более двух билетов на каждый матч сборной).

Билеты будут отправлены не раньше мая 2020 года.

Правила приобретения билетов для новых участников фан-движения "Верные сборной", которые зарегистрировались на сайте ffu.ua в период с 28 ноября по 3 декабря. В случае победы в лотерее, которая пройдет 16 декабря 2019 года, вы получите специальный код доступа. После этого вам нужно:

  • Зарегистрироваться на сайте UEFA.com.
  • Во время регистрации ввести специальный код доступа, который был отправлен вам после проведения лотереи 16 декабря.
  • Выбрать матчи и категории билетов и оплатить их (не более двух билетов на каждый матч сборной).

Билеты будут отправлены вам не раньше мая 2020 года.

Правила приобретения билетов для тех болельщиков, кто не хочет быть участником фан-движения «Верные сборной»:

  • Зарегистрироваться на сайте uefa.com.
  • В период с 15.00 (по киевскому времени) 4 декабря до 15.00 (по киевскому времени) 18 декабря подать заявку на приобретение билетов на матчи сборной и выбрать категорию билетов (не более четырех билетов на каждый матч сборной).
  • В январе 2020 года после проведения лотереи вам будет отправлено письмо на электронную почту с информацией, успешна ваша заявка или нет. Если ответ положительный, вам нужно будет ввести данные вашей кредитной карты и оплатить билеты в течение определенного периода.

Билеты будут направлены вам в мае 2020 года.

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