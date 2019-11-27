В Кремле выразили "озабоченность" возможным отстранением РоSSии от соревнований
Дмитрий Песков – о возможных санкциях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил отстранить РоSSию на четыре года от международных соревнований.
"Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи.
Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета WADA. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок", - приводит слова Пескова РИА "Новости".
"Выступления роSSийских спортсменов за другие страны? Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Окончательное решение исполком WADA примет 9 декабря.
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27.11.2019 14:41