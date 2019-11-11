Футболист "Карпат" получил красную карточку за показ среднего пальца трибунам

"Отличился" Олег Кудрик.

Футболист
Олег Кудрик
Фото: isport.ua

В рамках 14-го тура украинской Favbet Лиги "Мариуполь" принимал "Карпаты".

Поединок получился сверх эмоциональным и завершился вничью 2:2, причем львовяне уступали по ходу встречи 2 мяча.

Отметим, что рефери Евгению Арановскому пришлось показать во время матча 10 желтых карточек – по 5 на каждую из команд.

Кроме того, арбитр из Киева не оставил без внимания эпизод, который случился уже после финального свистка. Голкипер львовян Олег Кудрик, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун, за что и был награжден красной карточкой, сообщает Футбол News.

Олег Кудрик
Фото: скриншот
Олег Кудрик
Обзор матча "Мариуполь" - "Карпаты" – на сайте официального вещателя УПЛ.

 

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