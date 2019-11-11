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2019-11-11
Футболист "Карпат" получил красную карточку за показ среднего пальца трибунам
"Отличился" Олег Кудрик.
Олег Кудрик
Фото: isport.ua
В рамках 14-го тура украинской Favbet Лиги "Мариуполь" принимал "Карпаты".
Поединок получился сверх эмоциональным и завершился вничью 2:2, причем львовяне уступали по ходу встречи 2 мяча.
Отметим, что рефери Евгению Арановскому пришлось показать во время матча 10 желтых карточек – по 5 на каждую из команд.
Кроме того, арбитр из Киева не оставил без внимания эпизод, который случился уже после финального свистка. Голкипер львовян Олег Кудрик, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун, за что и был награжден красной карточкой, сообщает Футбол News.
Фото: скриншот
Олег Кудрик
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