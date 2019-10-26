Самый высокий баскетболист НБА получил сотрясение мозга, ударившись о потолок

Игрок не заметил табличку "низкий потолок" на базе команды.

Самый высокий баскетболист НБА получил сотрясение мозга, ударившись о потолок
Фото: senescoop.net

Баскетболист американского "Бостон Селтикс" Тако Фолл травмировался, ударившись головой о потолок, сообщает Bleacher Report.

Фолл рассказал, что после тренировки пошел помыть руки на базе "Бостона", но не заметил табличку, на которой было написано "низкий потолок".

Спортсмен почувствовал недомогание лишь на следующее утро и обратился в больницу.

В итоге из-за травмы игрок пропустил матч против "Филадельфии".

Новичок "Селтикс" с ростом 231 сантиметр сразу же стал самым высоким баскетболистом лиги. За всю историю НБА только четыре игрока были выше, чем Тако Фолл.

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