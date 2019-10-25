Дарья Белодед выиграла турнир в Абу-Даби

Украинская дзюдоистка за минуту победила словенку Марушу Штангар.

Дарья Белодед выиграла турнир в Абу-Даби
Дарья Белодед
Фото: facebook.com/olympicua

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала победительницей турнира серии Grand Slam в Абу-Даби.

Об этом информирует Национальный олимпийский комитет Украины.

"В финале турнира GRAND SLAM в Абу-Даби наша дзюдоистка, которая выступает в весовой категории до 48 кг, не оставила никаких шансов словенке Маруши Штангар. Чуть больше минуты - и соперница уже лежала на татами в "крепких объятиях" украинская анаконды", - говорится в сообщении НОК в фейсбуке.

В предыдущих раундах украинка победила представительницу Чили Варгас Лей, немку Катарину Менц и россиянку Сабину Гилязову.

Напомним, в 2015 году в возрасте 15 лет Белодед впервые выиграла чемпионат мира U-18, в 2016-м защитила титул.

Дарья Билодед впервые стала чемпионкой мира по дзюдо среди взрослых в 17-летнем возрасте на турнире в Баку в прошлом году, став самой молодой в истории чемпионкой мира в этом виде спорта. В возрасте 18 лет она выиграла "золото" на чемпионате мира среди молодежи.

Таким образом, 18-летняя Белодед выиграла титулы чемпионатов мира по дзюдо во всех возрастных категориях.

В сентябре нынешнего года уже 19-летняя Белодед стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо, в финале победив японку Фуну Тонаки.

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