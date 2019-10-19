Футбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матче

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" был премирован ценным подарком.

Футбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матче
Джузеппе Пальяра
Фото: mirror.co.uk

В Англии продолжается судебное разбирательство по делу футбольного 64-летнего агента Джузеппе Пальяра, обвиняемого в коррупции.

В частности, Пальяра на одном из судебных заседаний Southwark Crown Court заявил, что экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон принял от него подарок, в виде золотых часов, за договорной матч Лиги Чемпионов, сообщает Mirror.

По сведениям следствия, Пальяра в 2016 году встретился с журналисткой, работающей под прикрытием, которая выдавала себя за бизнесвумен. Ей он рассказал о своем сговоре с Фергюсоном и организации договорного матча ЛЧ между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед", за что агент подарил сэру Алексу часы Rolex стоимостью 30 тыс. фунтов.

При этом не уточняется, в каком именно году состоялся "договорняк" между МЮ и "Юве".

По словам агента, это был не первый случай, когда он платил Фергюсону, который помимо прочего имел долю от трансферных сделок.

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