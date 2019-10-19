Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын

Олигарх Игорь Коломойский начал присылать сообщения с угрозами в адрес президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского и судей после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", в которой играет его сын Грегори.

Об этом говорится в документе Федерации баскетбола, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате комиссия по правовым отношениям открыла производство из-за нарушений со стороны болельщиков "Днепра" во время игры 14 октября в Днепре.

В документе отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК "Днепр". По его информации во время и после встречи БК "Днепр" и БК "Прометей" на номер Бродского в Whats app от Игоря Коломойского начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК "Прометей" В. Дубинского, в которых он высказывал неудовлетворение результатами матча и требовал наказания судей.

Также от Коломойского поступили угрозы на личный номер Дубинского, в которых он обещал "разрушить его личный бизнес".

В обращении отмечается, что в БК "Днепр" играет сын Игоря Коломойского - Грегори Коломойский, а сам Коломойский во время матча находился рядом с тренером БК "Днепр" Кондратьевым, что можно считать, что это было попыткой повлиять на официальный результат матча.

Ранее сообщалось, что Коломойский решил вернуть себе журнал "Фокус".

Напомним, в сентябре Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире.