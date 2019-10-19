Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын

Олигарх также обещал "разрушить личный бизнес" президента БК "Прометей" Дубинского.

Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Фото: стопкадр видео

Олигарх Игорь Коломойский начал присылать сообщения с угрозами в адрес президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского и судей после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", в которой играет его сын Грегори.

Об этом говорится в документе Федерации баскетбола, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате комиссия по правовым отношениям открыла производство из-за нарушений со стороны болельщиков "Днепра" во время игры 14 октября в Днепре.

В документе отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК "Днепр". По его информации во время и после встречи БК "Днепр" и БК "Прометей" на номер Бродского в Whats app от Игоря Коломойского начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК "Прометей" В. Дубинского, в которых он высказывал неудовлетворение результатами матча и требовал наказания судей.

Также от Коломойского поступили угрозы на личный номер Дубинского, в которых он обещал "разрушить его личный бизнес".

В обращении отмечается, что в БК "Днепр" играет сын Игоря Коломойского - Грегори Коломойский, а сам Коломойский во время матча находился рядом с тренером БК "Днепр" Кондратьевым, что можно считать, что это было попыткой повлиять на официальный результат матча.

Ранее сообщалось, что Коломойский решил вернуть себе журнал "Фокус".

Напомним, в сентябре Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире.

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