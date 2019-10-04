"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы

На стадионе "Кибунпарк" в Санкт-Галлене завершился поединок группового раунда Лиги Европы в группе B между швейцарским "Лугано" и киевским "Динамо".

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Зрители так и не увидели забитых мячей в матче - 0:0.

Таким образом, после двух туров в активе "Динамо" четыре набранных очка. В первом матче украинский клуб обыграл "Мальме" - 1:0.

Параллельный поединок в группе В Лиги Европы между шведским "Мальме" и датским "Копенгагеном" также завершился вничью - 1:1.