На иранском ТВ во время спортивных соревнований женщин закрывают все оголенные части тела

Выглядит это, по меньшей степени, нелепо.

Фото: скриншот

В Иране во время трансляции спортивных соревнований закрывают все оголенные части женского тела, оставляя только головы.

В частности, вот так выглядит ТВ-трансляция соревнований по легкой атлетике.

Отметим, в этой мусульманской стране действует запрет на просмотр спортивных соревнований, где атлеты в легкой одежде. Чтобы закрыть оголенные руки и ноги спортсменок используют разнообразные тв-эффекты, в результате чего картинка выглядит крайне странно.

Напомним, иранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов.