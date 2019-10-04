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2019-10-04
На иранском ТВ во время спортивных соревнований женщин закрывают все оголенные части тела
Выглядит это, по меньшей степени, нелепо.
Фото: скриншот
В Иране во время трансляции спортивных соревнований закрывают все оголенные части женского тела, оставляя только головы.
В частности, вот так выглядит ТВ-трансляция соревнований по легкой атлетике.
Отметим, в этой мусульманской стране действует запрет на просмотр спортивных соревнований, где атлеты в легкой одежде. Чтобы закрыть оголенные руки и ноги спортсменок используют разнообразные тв-эффекты, в результате чего картинка выглядит крайне странно.
Напомним, иранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов.
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