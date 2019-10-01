Фанат футбола просил денег на пиво, а собрал 1 млн долл.

Уникальная и, в тоже время, забавная история случилась в американском футболе.

24-летний Карсон Кинг 14 сентября посетил дерби - матч студенческой лиги NCAA между командами "Айова Хоук Айс" и "Айова Стейт Сайклонс". При этом он пришел "не один", а с плакатом, на котором было написано: "Мои запасы Busch Light нуждаются в пополнении". Там же Кинг указал реквизиты для перевода - свой аккаунт в платежной системе Venmo.

Добавим, что этот поединок транслировали по ТВ.

Первые переводы не заставили себя долго ждать, и первую 1 тыс. долл. предприимчивый болельщик собрал довольно быстро. Кинг объявил, что отправит их в детскую больницу.

Но "поток" было уже не остановить.

Не остались в стороне и "соучастники" акции - производитель пива Bush Beer и платежная система Venmo, которые пообещали пополнить счет клиники на такую же сумму, которую соберет сам фан.

Фото: скриншот

Недавно сумма собранных средств превысила 1 млн долл

Вместе с тем, Кинг заявил, что оставит себе всего 15 долл. на то самое пиво, а остальное отдаст на благотворительность.