Бубка сохранил пост вице-президента IAAF еще на четыре года

Президентом легкоатлетической ассоциации остался Себастьян Коу.

?Бубка сохранил пост вице-президента IAAF еще на четыре года
Сергей Бубка
Фото: noc-ukr.org

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка сохранил пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В среду, 25 сентября, на конгрессе IAAF состоялись выборы руководящего органа ассоциации - президента, четырех вице-президентом и 13 членов совета IAAF.

По итогам голосования Бубку переизбрали на должность вице-президента IAAF сроком на четыре года. Украинец получил 139 голосов от национальных федераций стран, участвовавших в голосовании. Это первый результат среди одиннадцати претендентов на четыре должности вице-президентов ассоциации, отметила пресс-служба НАК.

На очередной срок президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций переизбран британец Себастьян Коу (203 голоса).

Напомним, что Сергей Бубка с 2005 года возглавляет украинский НОК, последний раз его переизбрали на новый срок в конце 2018 года. Он также входит в исполком Международного олимпийского комитета. Автор 35 мировых рекордов в прыжках с шестом, единственный легкоатлет, побеждавший на шести чемпионатах мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995 и 1997), олимпийский чемпион-1988 Сергей Бубка проходит в МОК не по квоте НОК Украины, а по индивидуальной квоте.

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