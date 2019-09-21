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2019-09-21
"Динамо" с победы над шведами стартовало в Лиге Европы
"Бело-синие" прервали безвыигрышную шестиматчевую серию.
Киевское "Динамо" с победы стартовало в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.
На НСК "Олимпийский" в Киеве поединок киевлян со шведским "Мальме" завершился с минимальным перевесом хозяев поял - 1:0.
Решающий мяч на 84-й минуте забил Виталий Буяльский, тем самым прервав безвыигрышную серию из шести матчей в различных турнирах сезона.
Фото: twitter.com/DynamoKyiv
В параллельном поединке в группе В Лиги Европы датский "Копенгаген" также с минимальным счетом 1:0 победил швейцарский "Лугано".
3 октября во втором туре "Лугано" сыграет с "Динамо", "Мальме" - с "Копенгагеном".
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