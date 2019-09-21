"Динамо" с победы над шведами стартовало в Лиге Европы

Киевское "Динамо" с победы стартовало в групповом турнире Лиги Европы УЕФА .

На НСК "Олимпийский" в Киеве поединок киевлян со шведским "Мальме" завершился с минимальным перевесом хозяев поял - 1:0.

Решающий мяч на 84-й минуте забил Виталий Буяльский, тем самым прервав безвыигрышную серию из шести матчей в различных турнирах сезона.

Фото: twitter.com/DynamoKyiv

В параллельном поединке в группе В Лиги Европы датский "Копенгаген" также с минимальным счетом 1:0 победил швейцарский "Лугано".

3 октября во втором туре "Лугано" сыграет с "Динамо", "Мальме" - с "Копенгагеном".