Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира по баскетболу

Иберийцы уверенно победили в финале Аргентину.

На завершившемся в Китае чемпионате мира по баскетболу сборная Испании не испытала проблем в финальном матче против национальной команды Аргентины (95:75), и второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Напомним, впервые "селексьон" становились сильнейшей командой мира в 2006 году.

Добавим, что разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан MVP ЧМ-2019. Рикки набирал по 16.4 очка, совершая по 4.6 подбора и отдавая по 6.0 передач в среднем за игру.

В финале против Аргентины Рубио записал на свой счет 20 баллов, став самым результативным в своей команде.