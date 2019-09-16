Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира по баскетболу

Иберийцы уверенно победили в финале Аргентину.

Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира по баскетболу
Фото: Twitter.com/FIBAWC

На завершившемся в Китае чемпионате мира по баскетболу сборная Испании не испытала проблем в финальном матче против национальной команды Аргентины (95:75), и второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Напомним, впервые "селексьон" становились сильнейшей командой мира в 2006 году.

Добавим, что разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио признан MVP ЧМ-2019. Рикки набирал по 16.4 очка, совершая по 4.6 подбора и отдавая по 6.0 передач в среднем за игру.

В финале против Аргентины Рубио записал на свой счет 20 баллов, став самым результативным в своей команде.

Рики Рубио
Фото: Twitter.com/BaloncestoESP
Рики Рубио

 

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