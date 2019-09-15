Коноплянка помог вырвать победу. "Шахтер" - "Заря" - 4:3. 7 тур

Шахтер - Заря - 4:3 (1:2)
 
Голы: Юрченко, 10 (0:1). Кочергин, 35 (0:2). Тайсон, 42 (1:2). Марлос, 54 (2:2). Жуниор Мораэс, 60 (3:2). Леднев, 86 (3:3). Жуниор Мораэс, 89 (4:3).
Фото Коноплянка помог вырвать победу. "Шахтер" - "Заря" - 4:3. 7 тур
Фото: shakhtar.com
 
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тете (Коноплянка, 46), Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Жуниор Мораэс.
 
«Заря» (Луганск): Шевченко, Иванисеня, Тымчик, Абу-Ханна, Громов (Русин, 60), Чеберко, Кочергин, Юрченко (Чайковский, 87), Кабаев (Будковский, 60), Михайличенко, Леднев.
 
Предупреждения: Тайсон (11), Михайличенко (23), Иванисеня (51), Тымчик (72), Степаненко (77).
 
14 сентября. Харьков. ОСК «Металлист». 9 260 зрителей
 
«Шахтер» начал чемпионат с побед и лидирует с отрывом в 7 очков от ближайшего преследователя.
 
В сентябре 13 «горняков» принимали участие в играх своих сборных, и в полном составе команда собралась лишь за 3 дня до матча с «Зарей». Луганчане также успешно стартовали в Премьер-лиге, с 11 баллами занимая третье место в таблице. 
 
Первые минуты прошли с небольшим перевесом «оранжево-черных». Абу Ханна заблокировал опасный прострел Исмаили, а затем бразильский защитник головой пробил рядом со штангой. Однако открыть счет удалось как раз гостям: Юрченко точным ударом из пределов штрафной замкнул передачу партнера.
 
«Горняки» тут же попытались наладить контроль мяча, но соперник отвечал высоким прессингом и не позволял разыгрывать фирменные комбинации. Ближе к концу тайма команды обменялись сначала моментами (Матвиенко заблокировал удар Леднева, а Чеберко не позволил отличиться Алану Патрику), а затем и голами.
 
На 35-й минуте Кочергин перехватил мяч и с лета поразил пустые ворота, но вскоре Тайсон обыгрался с Марлосом в штрафной и мощно пробил в дальний угол -1:2. 
 
Как оказалось, капитан положил начало мощного камбэка, который продолжился уже после перерыва. А стартовал второй тайм с другого знакового события - дебюта в составе «Шахтера» Евгения Коноплянки. Новичок тут же нанес опасный удар из-за пределов штрафной (мимо), следом проверил кипера гостей (Шевченко справился) и еще раз пробил рядом со штангой. А затем пришли и голы. Марлос с передачи Тайсона здорово закрутил в левый угол (2:2), а спустя несколько минут старания Марлоса и Болбата завершил Жуниор Мораэс: мяч коснулся ноги защитника и влетел в сетку (3:2).
 
Тут же мог забивать и Коноплянка, однако вратарь вновь спас «Зарю» после удара Евгения. Хозяева, казалось бы, уверенно вели игру, но луганчане не собирались сдаваться и на 86-й минуте сравняли счет - это точным ударом с линии штрафной отличился Леднев. И все же последнее слово осталось за «оранжево-черными»: в самом финале Коноплянка с поддержкой Исмаили вскрыл левый фланг и прострелил на дальнюю штангу, которую в касание замкнул Жуниор Мораэс!
 
4:3 - «Шахтер» вырывает победу у «Зари» и продолжает победную серию в чемпионате. 
 

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