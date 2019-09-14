Аргентина вышла в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  

Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу.

В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Фото: marca.com

В решающей встрече, которая состоится 15 сентября, сборная Аргентины сыграет с командой Испании .

Отметим, что сборная Аргентина в своей истории один раз выигрывала мировое первенство.

Это случилось в 1950 году. В 2002-м команда завоевала серебро.

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1/2 финала

Аргентина - Франция - 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)

13 сентября.