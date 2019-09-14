Аргентина вышла в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  

Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу.
 
В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
 
Фото Аргентина вышла в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)
Фото: marca.com
В решающей встрече, которая состоится 15 сентября, сборная Аргентины сыграет с командой Испании.
 
Отметим, что сборная Аргентина в своей истории один раз выигрывала мировое первенство.
 
Это случилось в 1950 году. В 2002-м команда завоевала серебро.
 
Баскетбол
 
ЧМ-2019
 
Мужчины
 
1/2 финала
 
Аргентина - Франция - 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)
 
13 сентября.
 

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. ФутболКоноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. Футбол
"Милан" и "Интер" потратят годовой бюджет "Динамо" на снос "Сан-Сиро". Футбол"Милан" и "Интер" потратят годовой бюджет "Динамо" на снос "Сан-Сиро". Футбол
В гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая аварияВ гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая авария
Громкой сенсацией завершился финал US Open у женщинГромкой сенсацией завершился финал US Open у женщин
Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против ИзраиляДубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве начался финальный отбор участников на "Игры непокоренных"В Киеве начался финальный отбор участников на "Игры непокоренных"
Испания пробилась в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  Испания пробилась в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  
Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA, проигрывая на решающем тай-брейке 1:5Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA, проигрывая на решающем тай-брейке 1:5
В драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболуВ драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу
Депутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присягиДепутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присяги
Громкой сенсацией завершился финал US Open у женщинГромкой сенсацией завершился финал US Open у женщин
ЧМ-2019: Испания победила ИталиюЧМ-2019: Испания победила Италию
На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"
Серия А: Мировая в дерби Рима (ВИДЕО)  Серия А: Мировая в дерби Рима (ВИДЕО)  
Примера: "Барселона" все еще спит (ВИДЕО)  Примера: "Барселона" все еще спит (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости