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2019-09-14
Аргентина вышла в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)
Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу.
В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Фото: marca.com
В решающей встрече, которая состоится 15 сентября, сборная Аргентины сыграет с командой Испании.
Отметим, что сборная Аргентина в своей истории один раз выигрывала мировое первенство.
Это случилось в 1950 году. В 2002-м команда завоевала серебро.
Баскетбол
ЧМ-2019
Мужчины
1/2 финала
Аргентина - Франция - 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)
13 сентября.
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