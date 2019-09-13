Две украинские легкоатлетки выиграли свои дисциплины в матче Европа – США

Анна Рыжикова и Юлия Левченко с честью выступила за команду Старого света.

Фото: sport.tut.by Церемония открытия матчевой встречи

США

В преддверии чемпионата мира по легкой атлетике, который 27 сентября стартует в Дохе, в столице Белоруси проходит матчевая встреча по легкой атлетике Европа -

За команду Старого света выступают и украинские спортсмены.

В частности, в дисциплине - бег на 400 метров с барьерами победу одержала Анна Рыжикова, которая с результатом 55.32 секунды опередила швейцарку Леу Шпрунгер на 0,14 секунды. Украинка принесла своей команде девять очков.

В секторе для прыжков в высоту первые два места также заняли украинки. Победила Юлия Левченко, которая с результатом 2,02 метра установила личное достижение.

На 4 сантиметра от 21-летней соотечественницы отстала Ирина Геращенко, опередившая двукратную чемпионку мира и чемпионку Европы, россиянку Марию Лисицкене.

Напомним, на прошлой неделе Левченко выиграла серебряную медаль на финальном этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе с результатом 1,97 м.