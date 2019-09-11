Отбор Euro-2020: Гостевой успех Голландии и Германии

У Северной Ирландии столько же баллов.

Эта победа позволила сборной Германии набрать 12 очков и возглавить турнирную таблицу в группе.

Голландия также на выезде крупно разгромила Эстонию - 4:0. Дублем отметился нападающий Райан Бабел.

Состоялись два матча отборочного раунда Евро-2020 в группе C.