Отбор Euro-2020: Гостевой успех Голландии и Германии

Состоялись два матча отборочного раунда Евро-2020 в группе C.
 
Сборная Германии на выезде переиграла команду Северной Ирландии - 2:0.
 
Фото Отбор Euro-2020: Гостевой успех Голландии и Германии
Фото: bild.de
Голландия также на выезде крупно разгромила Эстонию - 4:0. Дублем отметился нападающий Райан Бабел.
 
Эта победа позволила сборной Германии набрать 12 очков и возглавить турнирную таблицу в группе.
 
У Северной Ирландии столько же баллов.
 
Чемпионат Европы
 
Отборочный турнир
 
Группа C
 
Эстония - Голландия - 0:4 (0:1)
 
Голы: Бабел, 17 (0:1). Бабел, 48 (0:2). Депай, 76 (0:3). Вайналдум, 87 (0:4).
 
Эстония: Лепметс, Клаван, Тенисте, Тамм, Калласте, Метс, Кяйт, Айнсалу (Дмитриев, 88), Зенев (Лийвак, 60), Ойямаа (Саппинен, 85), Сорга.
 
Голландия: Силлессен, Блинд, ван Дейк, Фелтман, де Лигт, Вайналдум, Преппер, Ф.де Йонг (Л.де Йонг, 71), Бабел (Стротман, 84), Депай, Мален (Бергхейс, 63).
 
Предупреждения: Тенисте, 54. Тамм, 70. Фелтман, 73. Метс, 86.
 
Судья: Бойко (Украина).
 
9 сентября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
 
Северная Ирландия - Германия - 0:2 (0:0)
 
Голы: Хальстенберг, 48 (0:1). Гнабри, 90+3 (0:2).
 
Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Даллас, Льюис, Каткарт, Дж.Эванс, Дэйвис, Сэвилл (Магеннис, 70), Макгинн (Уайт, 59), К.Эванс, Макнэйр, Вашингтон (Лейвери, 83).
 
Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Гинтер (Та, 40), Хальстенберг, Киммих, Брандт, Кроос, Гнабри, Вернер (Хаверц, 68), Ройс (Эмре Джан, 85).
 
Предупреждения: Макнэйр, 43. Сэвилл, 55. Гнабри, 67.
 
Судья: Орсато (Италия).
 
9 сентября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».

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