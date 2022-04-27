"Динамо" обыграло дортмундскую "Боруссию" в благотворительном матче в Германии

Во вторник, 26 апреля, киевское "Динамо" в благотворительном поединке в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" встречалось с местной "Боруссией".

Команды показали зрелищный футбол с обилием голов, опасных моментов и борьбы, а сама встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Луческу. Голами в составе киевлян отметились Ванат (дубль) и Буяльский.

Все деньги от продажи билетов на матч будут направлены на помощь пострадавшим от войны с Россией украинцам.

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. "Динамо" получило специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.

"Динамо" в благотворительных матчах победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1), а также сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0).