Коноплянка перешел в "Шахтер"

Контракт подписан на три года.

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка стал игроком донецкого "Шахтера".

Фото: facebook.com/Сергей Палкин

Контракт подписан на три года, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Напомним, в прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу "Шальке", забив один гол и отдав две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых".

Евгений Коноплянка дебютировал в "Днепре" в 17-летнем возрасте. С этой командой Коноплянка становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий "Шальке".

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  
Перед чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в ЛондонеПеред чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в Лондоне
Винус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на кортВинус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на корт
Блок рекламы


Похожие новости
Коноплянка сегодня проходил медобследование в Киеве: хавбек близок к переходу в украинский клубКоноплянка сегодня проходил медобследование в Киеве: хавбек близок к переходу в украинский клуб
Лунин покинул "Реал" и перешел в "Вальядолид"Лунин покинул "Реал" и перешел в "Вальядолид"
Коноплянка досрочно покинул тренировку "Шальке"Коноплянка досрочно покинул тренировку "Шальке"
Коноплянка не спас "Шальке" от домашнего фиаскоКоноплянка не спас "Шальке" от домашнего фиаско
Бразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". ФутболБразильский полузащитник киевского "Динамо" перешел в "Сан-Паулу". Футбол
Еще один игрок "Шахтера" перешел в роSSийский клубЕще один игрок "Шахтера" перешел в роSSийский клуб
Коноплянка не спас "Шальке" от очередного пораженияКоноплянка не спас "Шальке" от очередного поражения
Евгений Коноплянка: это не ФИФА, где выбрал новую тактику и сразу играешьЕвгений Коноплянка: это не ФИФА, где выбрал новую тактику и сразу играешь
Антон Шиндер перешел в Олимпик. ФутболАнтон Шиндер перешел в Олимпик. Футбол
Бундеслига: Коноплянка играет - "Шальке" побеждаетБундеслига: Коноплянка играет - "Шальке" побеждает
Последние новости
Подгружаем последние новости