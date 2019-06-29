"Милан" отстранен от участия в Лиге Европы

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) утвердил отстранение "Милана"? от участия в еврокубках в сезоне 2019/20.
 
Итальянская команда не будет выступать в Лиге Европы в связи с нарушением FFP (финансовый fair play).
Фото "Милан" отстранен от участия в Лиге Европы
Фото: gazzetta.it
 
Таким образом, место "Милана" в квалификации ЛЕ займет "Торино", а "Рома" начнет участие с группового турнира.
 
"Милан" исключен из турниров под эгидой УЕФА в сезоне-2019/20 из-за нарушений своих обязательств по безубыточностиФФП в периоды 2015/2016/2017 и 2016/2017/2018 годов", - написано в пресс-релизе на официальном сайте CAS
 
В прошедшем сезоне "Милан" занял пятое место в турнирной таблице серии А с 68 очками.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Грузинские футболисты на поле устроили акцию против роSSийской оккупацииГрузинские футболисты на поле устроили акцию против роSSийской оккупации
Трехкратный победитель Уимблдона продает свои трофеи, чтобы погасить долгиТрехкратный победитель Уимблдона продает свои трофеи, чтобы погасить долги
На Копа Америка футболист сборной Чили подножкой помог стюардам словить выбежавшего на поле фанаНа Копа Америка футболист сборной Чили подножкой помог стюардам словить выбежавшего на поле фана
В Англии анонсировали турнир по гольфу, где спортсменов будут сопровождать голые девушкиВ Англии анонсировали турнир по гольфу, где спортсменов будут сопровождать голые девушки
Арбитр ФИФА расторг контракт с Украинской ассоциации футбола и будет судить матчи в РоSSииАрбитр ФИФА расторг контракт с Украинской ассоциации футбола и будет судить матчи в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Харлан в восьмой раз стала сильнейшей саблисткой ЕвропыХарлан в восьмой раз стала сильнейшей саблисткой Европы
Стало известно, почему Олег Блохин был на финале Лиги Европы в инвалидном кресле. ФутболСтало известно, почему Олег Блохин был на финале Лиги Европы в инвалидном кресле. Футбол
РоSSию могут снова отстранить от участия в Олимпийских играх, - The Sunday TimesРоSSию могут снова отстранить от участия в Олимпийских играх, - The Sunday Times
Олег Блохин был доставлен на финал Лиги Европы на инвалидной коляске. ФутболОлег Блохин был доставлен на финал Лиги Европы на инвалидной коляске. Футбол
Блохин раскритиковал политическое решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. ФутболБлохин раскритиковал политическое решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. Футбол
Легенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. ФутболЛегенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. Футбол
Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. ФутболФиналисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. Футбол
Сборные Украины выиграли "золото" Кубка Европы по спортивной ходьбеСборные Украины выиграли "золото" Кубка Европы по спортивной ходьбе
Лига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионовЛига 1: "Лилль" сыграет в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
Последние новости
Подгружаем последние новости