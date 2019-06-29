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2019-06-29
"Милан" отстранен от участия в Лиге Европы
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) утвердил отстранение "Милана"? от участия в еврокубках в сезоне 2019/20.
Итальянская команда не будет выступать в Лиге Европы в связи с нарушением FFP (финансовый fair play).
Фото: gazzetta.it
Таким образом, место "Милана" в квалификации ЛЕ займет "Торино", а "Рома" начнет участие с группового турнира.
"Милан" исключен из турниров под эгидой УЕФА в сезоне-2019/20 из-за нарушений своих обязательств по безубыточностиФФП в периоды 2015/2016/2017 и 2016/2017/2018 годов", - написано в пресс-релизе на официальном сайте CAS
В прошедшем сезоне "Милан" занял пятое место в турнирной таблице серии А с 68 очками.
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