На Кубке Африки-2019 игрок подвел свою команду, чудовищно не забив гол с четырех метров
Сборная Зимбабве не смогла выиграть у команды Уганды.
На полях Египта проходит финальная часть Кубка африканских наций-2019.
В группах завершаются матчи второго тура.
На 51-й минуте случился ключевой эпизод в матче.
При счете 1:1 партнеры по команде вывели форварда сборной Зимбабве Ноуледжа Мусона на ударную позицию, которому оставалось лишь подставить ногу, находясь на линии вратарской площадки.
Однако 29-летний игрок запустил мяч в перекладину.
Zimbabwe forveti Knowledge Musona, Uganda ma??nda zoru ba?ard? ve bu gol? ka??rd?.— h?cumpres (@hucumpres)
pic.twitter.com/H1qV36FDzq 26 июня 2019 г.
В свою очередь, Зимбабве в заключительном туре сыграет с не набравшей ни одного очка командой ДР Конго.
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