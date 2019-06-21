МОК лишил два чемпионата мира по боксу в РоSSии статуса лицензионных на Олимпиаду
Турниры в Улан-Уде и Екатеринбурге могут быть проигнорированы некоторыми боксерами.
Международный олимпийской комитет (МОК) озвучил процедуру квалификации на Олимпийские игры-2020 в боксе.
На следующей Олимпиаде в Токио медали у мужчин будут разыгрываться в восьми весовых категориях, а у женщин – в пяти. Для сравнения, на прошлых Играх разыгрывалось столько же комплектов наград, однако у мужчин разыгрывались 10 комплектов медалей, а у женщин – три, сообщается на официальном сайте МОК.
Женские категории на Олимпиаде-2020:
- Fly (48kg to 51kg)
- Feather (54kg to 57kg)
- Light (57kg to 60kg)
- Welter (64kg to 69kg)
- Middle (69kg to 75kg)
Мужские категории на Олимпиаде-2020:
- Fly (48kg to 52kg)
- Feather (52kg to 57kg)
- Light (57kg to 63kg)
- Welter (63kg to 69kg)
- Middle (69kg to 75kg)
- Light Heavy (75kg to 81kg)
- Heavy (81kg to 91kg)
- Super Heavy (91kg to +91kg)
Квалификационные соревнования пройдут с января по май 2020 года. Это будут четыре континентальных турнира (Азия и Океания вместе) и один мировой отборочный турнир.
Соревнования пройдут в городах, которые недавно принимали или вскоре примут Олимпийские игры.
Таким образом, женский и мужской чемпионаты мира-2019 в роSSийских городах Улан-Удэ и Екатеринбурге не будут квалификационными на Олимпийские игры.
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