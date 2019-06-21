МОК лишил два чемпионата мира по боксу в РоSSии статуса лицензионных на Олимпиаду

Турниры в Улан-Уде и Екатеринбурге могут быть проигнорированы некоторыми боксерами.

МОК лишил два чемпионата мира по боксу в РоSSии статуса лицензионных на Олимпиаду
Фото: olympic.org

Международный олимпийской комитет (МОК) озвучил процедуру квалификации на Олимпийские игры-2020 в боксе.

На следующей Олимпиаде в Токио медали у мужчин будут разыгрываться в восьми весовых категориях, а у женщин – в пяти. Для сравнения, на прошлых Играх разыгрывалось столько же комплектов наград, однако у мужчин разыгрывались 10 комплектов медалей, а у женщин – три, сообщается на официальном сайте МОК.

Женские категории на Олимпиаде-2020:

  • Fly (48kg to 51kg)
  • Feather (54kg to 57kg)
  • Light (57kg to 60kg)
  • Welter (64kg to 69kg)
  • Middle (69kg to 75kg)

Мужские категории на Олимпиаде-2020:

  • Fly (48kg to 52kg)
  • Feather (52kg to 57kg)
  • Light (57kg to 63kg)
  • Welter (63kg to 69kg)
  • Middle (69kg to 75kg)
  • Light Heavy (75kg to 81kg)
  • Heavy (81kg to 91kg)
  • Super Heavy (91kg to +91kg)

Квалификационные соревнования пройдут с января по май 2020 года. Это будут четыре континентальных турнира (Азия и Океания вместе) и один мировой отборочный турнир.

Соревнования пройдут в городах, которые недавно принимали или вскоре примут Олимпийские игры.

Таким образом, женский и мужской чемпионаты мира-2019 в роSSийских городах Улан-Удэ и Екатеринбурге не будут квалификационными на Олимпийские игры.


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