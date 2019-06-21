МОК лишил два чемпионата мира по боксу в РоSSии статуса лицензионных на Олимпиаду

Турниры в Улан-Уде и Екатеринбурге могут быть проигнорированы некоторыми боксерами.

Международный олимпийской комитет (МОК) озвучил процедуру квалификации на Олимпийские игры-2020 в боксе.

На следующей Олимпиаде в Токио медали у мужчин будут разыгрываться в восьми весовых категориях, а у женщин – в пяти. Для сравнения, на прошлых Играх разыгрывалось столько же комплектов наград, однако у мужчин разыгрывались 10 комплектов медалей, а у женщин – три, сообщается на официальном сайте МОК.

Женские категории на Олимпиаде-2020:

Fly (48kg to 51kg)

Feather (54kg to 57kg)

Light (57kg to 60kg)

Welter (64kg to 69kg)

Middle (69kg to 75kg)

Мужские категории на Олимпиаде-2020:

Fly (48kg to 52kg)

Feather (52kg to 57kg)

Light (57kg to 63kg)

Welter (63kg to 69kg)

Middle (69kg to 75kg)

Light Heavy (75kg to 81kg)

Heavy (81kg to 91kg)

Super Heavy (91kg to +91kg)

Квалификационные соревнования пройдут с января по май 2020 года. Это будут четыре континентальных турнира (Азия и Океания вместе) и один мировой отборочный турнир.

Соревнования пройдут в городах, которые недавно принимали или вскоре примут Олимпийские игры.

Таким образом, женский и мужской чемпионаты мира-2019 в роSSийских городах Улан-Удэ и Екатеринбурге не будут квалификационными на Олимпийские игры.