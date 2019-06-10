Между сыном Зидана и Луниным "Реал" выбрал украинского голкипера, - СМИ

"Королевский" клуб сделал свой выбор.

Между сыном Зидана и Луниным "Реал" выбрал украинского голкипера, - СМИ
Андрей Лунин
Фото: CDLeganes

Мадридский "Реал" решился на перестановки вратарской позиции, сообщает BeSoccer.

Руководство 33-кратных чемпионов Испании приняло решение отдать 21-летнего сына главного тренера Зинедина Зидана - Луку в аренду и собирается вернуть из аренды в "Леганесе" украинца Андрея Лунина, уточняет издание.

При этом отмечается, что в сезоне-2019/20 первым номером будет бельгиец Тибо Куртуа, а вот костариканец Кейлор Навас покинет команду.

Добавим, что в настоящее время Лунин находится в расположении молодежной сборной Украины, которая на Чемпионате мира (U-20) завтра сыграет в полуфинале с итальянскими сверстниками.


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