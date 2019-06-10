Между сыном Зидана и Луниным "Реал" выбрал украинского голкипера, - СМИ
"Королевский" клуб сделал свой выбор.
Мадридский "Реал" решился на перестановки вратарской позиции, сообщает BeSoccer.
Руководство 33-кратных чемпионов Испании приняло решение отдать 21-летнего сына главного тренера Зинедина Зидана - Луку в аренду и собирается вернуть из аренды в "Леганесе" украинца Андрея Лунина, уточняет издание.
При этом отмечается, что в сезоне-2019/20 первым номером будет бельгиец Тибо Куртуа, а вот костариканец Кейлор Навас покинет команду.
Добавим, что в настоящее время Лунин находится в расположении молодежной сборной Украины, которая на Чемпионате мира (U-20) завтра сыграет в полуфинале с итальянскими сверстниками.
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10.06.2019 21:06