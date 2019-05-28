На Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей

Судья была непреклонна и отдал очко сопернице.

На Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей

На теннисном "Ролан Гаррос", который проходит на парижских кортах, в поединке 1/64 финала между чешкой Мари Бузковой и канадкой Бьянкой Андрееску произошел один забавный эпизод.

На подаче Бузковой в первом сете чешка не сумела завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей.

Две птицы вылетели на корт и полетели прямо на теннисистку в тот момент, когда она хотела нанести удар.

Судья не увидела весомых причин прерывать розыгрыш мяча и засчитала очко в пользу канадки, что показалось Бузковой несправедливым - она начала оспаривать такое решение и даже приостановила ради этого матч.

Sembra Hitchcock, ma ? il Roland Garros: Marie Bouzkov? attaccata dagli uccelli sul campo ???#RG19 | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/hoi8YxcXOB

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 27 мая 2019 г.
Отметим, этот эпизод не помешал Мари довести первый сет до победы 7:5. Правда, во второй партии сильнее оказалась Бьянка 6:4.

В настоящий момент матч продолжается.


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