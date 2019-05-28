На Roland Garros теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей
Судья была непреклонна и отдал очко сопернице.
На теннисном "Ролан Гаррос", который проходит на парижских кортах, в поединке 1/64 финала между чешкой Мари Бузковой и канадкой Бьянкой Андрееску произошел один забавный эпизод.
На подаче Бузковой в первом сете чешка не сумела завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей.
Две птицы вылетели на корт и полетели прямо на теннисистку в тот момент, когда она хотела нанести удар.
Судья не увидела весомых причин прерывать розыгрыш мяча и засчитала очко в пользу канадки, что показалось Бузковой несправедливым - она начала оспаривать такое решение и даже приостановила ради этого матч.
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