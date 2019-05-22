"Александрия" впервые в истории стала призером чемпионата Украины

После 30-го тура чемпионата Украины официально сформировалась первая тройка команд УПЛ сезона-2018/19.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" ранее гарантировали себе первое и второе место соответственно. Теперь же, после ничьей с "Мариуполем", ФК "Александрия" стал недосягаемой для самого "Мариуполя" и для луганской "Зари", сообщает football.ua.

"Клуб из Кировоградской области впервые в истории занял третье место чемпионата, которое позволит ему сыграть в групповом этапе Лиги Европы", - говорится в сообщении.

Ранее лучшим достижение "Александрии" в чемпионатах Украины было пятое место сезона 2016/17.

В еврокубках Александрия доходила до последнего раунда квалификации Лиги Европы прошлого сезона, где уступила БАТЭ.