ЧМ-2019: Сборная США разгромила Данию (ВИДЕО)  

Сборная США в матче группового турнира чемпионата мира разгромила команду Дании со счетом 7:1.
 
Дубль оформил Алекс Дебринкэт.
 
Фото ЧМ-2019: Сборная США разгромила Данию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Дания - США - 1:7 (0:4, 0:2, 0:1)
 
Голы: Олесен - 1 (Бау-Хансен, О. Лауридсен) - 1:0. Ватрано - 2 (Райан, Хэнифин), 10:34 - 1:1. Дебринкэт - 5 (бол., Кейн, Сутер), 11:03 - 1:2. Келлер - 2 (ван Римсдайк, Сутер), 14:24 - 1:3. Крайдер - 3 (Д. Хьюз, Айкел), 18:49 - 1:4. Дебринкэт - 6 (Кейн, Уайт), 31:55 - 1:5. Ларкин - 2 (Райан), 33:17 - 1:6. Айкел - 1 (бол., Кейн, Дебринкэт), 51:19 - 1:7.
 
Вратари: Нильсен (Гэлбрайт, 20:00) - Шнайдер.
 
Штраф: 8 - 10.
 
Броски: 22 (8+9+5) - 26 (11+6+9).
 
Судьи: Каукокари, Франо.
 
18 мая. Кошице. Steel Arena.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
Фаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. ФутболФаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. Футбол
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ-2019: Очередной разгром сборной Италии (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Очередной разгром сборной Италии (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Финляндия разгромила Великобританию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Финляндия разгромила Великобританию (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Первая победа сборной Норвегии (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Первая победа сборной Норвегии (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Словакия обыграла французов (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Словакия обыграла французов (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Канада обыграла Францию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Канада обыграла Францию (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Латвия сильнее ИталииЧМ-2019: Латвия сильнее Италии
ЧМ-2019: Дания разгромила ВеликобританиюЧМ-2019: Дания разгромила Великобританию
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии против "Сан-Хосе" (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии против "Сан-Хосе" (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости