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ЧМ-2019: Сборная США разгромила Данию (ВИДЕО) Сборная США в матче группового турнира чемпионата мира разгромила команду Дании со счетом 7:1. Дубль оформил Алекс Дебринкэт. Фото: iihf.com Чемпионат мира Группа A Дания - США - 1:7 (0:4, 0:2, 0:1) Голы: Олесен - 1 (Бау-Хансен, О. Лауридсен) - 1:0. Ватрано - 2 (Райан, Хэнифин), 10:34 - 1:1. Дебринкэт - 5 (бол., Кейн, Сутер), 11:03 - 1:2. Келлер - 2 (ван Римсдайк, Сутер), 14:24 - 1:3. Крайдер - 3 (Д. Хьюз, Айкел), 18:49 - 1:4. Дебринкэт - 6 (Кейн, Уайт), 31:55 - 1:5. Ларкин - 2 (Райан), 33:17 - 1:6. Айкел - 1 (бол., Кейн, Дебринкэт), 51:19 - 1:7. Вратари: Нильсен (Гэлбрайт, 20:00) - Шнайдер. Штраф: 8 - 10. Броски: 22 (8+9+5) - 26 (11+6+9). Судьи: Каукокари, Франо. 18 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

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