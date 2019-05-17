Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле

Во Второй лиге назревает грандиозный скандал.

Фото: ua-football.com
Накануне в матче группы А Второй лиги чемпионата Украины винницкая "Нива" принимала житомирское "Полесье".

Поединок завершился драматичной победой гостей 2:1 - решающий гол был забит на 90+2 минуте.

Однако, с финальным свистком арбитра Дениса Резникова страсти на поле не утихли, а только накалились.

Винницкие ультрас выбежали на поле и стали цинично избивать Резникова, определив в нем главного виновника поражения своей команды.

Полиция быстро вмешалась, но судья успел серьезно пострадать.

Но и на этом все не закончилось. Спустя некоторое время еще одна группа болельщиков отправилась в подтрибунные помещения, чтобы заблокировать выход со стадиона для рефери матча.

Лишь через полицейский кордон судье Резникову и его коллегам удалось пройти в сторону раздевалок.

Добавим, что наибольшие претензии к арбитру у зрителей могли возникнуть за пенальти, назначенный в ворота винничан на 53-й минуте.

Стоит отметить, что команды находятся в верхней части турнирной таблицы и борются за право выйти на следующий год в Первую лигу.

Перед двумя заключительными турами верхняя часть турнирной таблицы группы А выглядит следующим образом:

  1. Заря (Белозерье) – 45 очков
  2. Минай – 43
  3. Полесье – 42
  4. Нива - 41

По регламенту соревнований две команды (победители каждой группы) напрямую выходят в Первую лигу, а еще две (занявшие вторые места в своей группе) поборются за выход в стыковых матчах с участниками которые займут 13-14 место в первом дивизионе.


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