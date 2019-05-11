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2019-05-11
"Днепр-1" оглушительно проиграл "Прикарпатью" и выиграл Первую лигу
Днепряне пропустили 4 мяча в Ивано-Франковске.
Фото: facebook.com/sportclubdnipro1
Фото: facebook.com/sportclubdnipro1
СК "Днепр-1"
Повышение в классе команда Дмитрия Михайленко гарантировала себе после матча "Горняка-Спорта" против "Металлиста 1925" (1:1).
За три тура до конца чемпионата команда из Днепра стала недосягаемой для харьковчан и остальных преследователей.
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