"Днепр-1" оглушительно проиграл "Прикарпатью" и выиграл Первую лигу

Днепряне пропустили 4 мяча в Ивано-Франковске.

Фото: facebook.com/sportclubdnipro1

 

СК "Днепр-1"
Фото: facebook.com/sportclubdnipro1
СК "Днепр-1"
"Днепр-1", проиграв "Прикарпатью" матч 25-го тура (0:4), тем не менее стал чемпионом Первой лиги.

 

Повышение в классе команда Дмитрия Михайленко гарантировала себе после матча "Горняка-Спорта" против "Металлиста 1925" (1:1).

За три тура до конца чемпионата команда из Днепра стала недосягаемой для харьковчан и остальных преследователей.


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