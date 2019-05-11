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"Днепр-1" оглушительно проиграл "Прикарпатью" и выиграл Первую лигу Днепряне пропустили 4 мяча в Ивано-Франковске. Фото: facebook.com/sportclubdnipro1 Фото: facebook.com/sportclubdnipro1 СК "Днепр-1" "Днепр-1", проиграв "Прикарпатью" матч 25-го тура (0:4), тем не менее стал чемпионом Первой лиги. Повышение в классе команда Дмитрия Михайленко гарантировала себе после матча "Горняка-Спорта" против "Металлиста 1925" (1:1). За три тура до конца чемпионата команда из Днепра стала недосягаемой для харьковчан и остальных преследователей.

LB.ua

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