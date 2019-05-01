Прогресс Зинченко заставил Гвардиолу отказаться от поиска левого защитника, - СМИ

Украинец убедил главного тренера "горожан" в своей профпригодности.

Прогресс Зинченко заставил Гвардиолу отказаться от поиска левого защитника, - СМИ
Александр Зинченко
Фото: ФК Манчестер Сити

Александр Зинченко заставил главного тенера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу пересмотреть свои планы на лето, утверждает Evening Standard.

Менеджер "горожан" готов отложить поиски левого защитника благодаря удивительному прогрессу Зинченко во второй половине сезона, отмечает издание.

При этом издание напоминает, что изначально игрок сборной Украины рассматривался Гвардиолой, в качестве временного прикрытия для Бенджамина Менди.

Однако, большая травматичность Менди, в совокупности со стабильной игрой, демонстрируемой Зинченко в последнее время вызывают большие сомнения насчет долгосрочного будущего Бенджамина на "Этихад".

По этой причине каталонский наставник "МанСити" также отложил трансфер защитника "Лестера" и сборной Англии Бена Чилвелла, которым МС активно интересовался ранее.


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