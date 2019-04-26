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2019-04-26
Кубок Стэнли: "Вашингтон" сложил чемпионские полномочия (ВИДЕО)
"Вашингтон" на своем льду проиграл "Каролине" в 7-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли.
"Харрикейнз" выиграл серию и вышел в четвертьфинал.
Фото: nhl.com
В четвертьфинале "Каролина" сыграет с "Айлендерс".
НХЛ
Кубок Стэнли
1/8 финала
Седьмой матч
"Вашингтон" - "Каролина" - 3:4 2ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бураковски - 1, 2:13 - 1:0. Уилсон - 3 (Овечкин, Орлов), 6:23 - 2:0. Ахо - 2 (мен., Песке, Славин), 29:51 - 2:1. Кузнецов - 1 (Хагелин), 33:22 - 3:1. Терявяйнен - 3 (Песке, Макгинн), 36:37 - 3:2. Стаал - 3 (Славин), 42:56 - 3:3. Макгинн - 2 (Уильямс, Славин), 91:05 - 3:4.
Вратари: Холтби - Мразек.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 37 (10+9+12+4+2) - 42 (10+9+5+11+7).
25 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
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