Примера: Бензема идет на рекорд

Чем ближе конец сезона в испанской ла лиге, тем чаще совершенно немотивированный "Реал" (промежуточная третья строчка), будет встречаться с командами, для которых победа или ничья сродни живительному глотку воздуха.
Как показывает практика, грозный "Королевский клуб" в такой ситуации легко может дрогнуть. Например, в трех последних турах "сливочные" из-за этого оступились дважды - на выездах к "Валенсии" (1:2) и "Леганесу" (1:1).
Мечты о Европе
Домашняя игра с "Атлетиком" тоже не обещала хозяевам "Сантьяго Бернабеу" ничего хорошего: "львы", еще недавно грустившие в районе зоны вылета, на всех парах мчатся в еврокубки – перед поездкой в Мадрид их отставание от шестого места, дающего права на выступление в отборочном турнире Лиги Европы, измерялось тремя очками. Лигочемпионское четвертое находилось в восьми, но почему им не побороться бы и за него? Для этого нужно было увозить из испанской столицы победу.
Борьба без моментов
Желание басков было так велико, что атакующий полузащитник Кордоба заработал желтую карточку уже на 3-й минуте, срубив в борьбе за мяч Карвахаля. Страсти периодически накалялись, но количество опасных моментов от этого не возрастало - Иньяки Вильямс, главная ударная сила "львов" (5 голов в последних 5 матчах), был надежно прикрыт и нейтрализован Вараном и Каземиру, а у остальных игроков атаки команды из Бильбао не очень клеилось в созидании.
Гол Бензема
Впрочем, "Реал" в нападении тоже был не похож сам на себя. Редкие вылазки вперед, неточный выстрел выше ворот от Марселу, потеря за потерей Васкеса и навесы в пустоту – вот и все, чем запомнились "сливочные" в первом тайме. На их счастье, трибуны не начали гудеть только потому, что сразу после перерыва счет был открыт. Ничего удивительного в том, что автором голевого удара стал Бензема, который забил семь из 13 последних мячей "Реала" в ла лиге. Восьмой, после выверенного навеса от Асенсио, влетел в сетку ворот "Атлетика".
Свист Бэйлу
Выйдя вперед, хозяева тут же упустили два классных шанса увеличить преимущество - Кроосу и Марселу не хватило точности. "Атлетику" никак не удавалось перевести желание и запал в качество, а вот "Реал" заиграл увереннее. В середине второго тайма Васкеса заменил Бэйл, и трибуны "Сантьяго Бернабеу" по традиции стали свистеть в адрес валлийца всякий раз, когда он получал мяч.
Обновить достижение
Сразу вслед за этим "Королевский клуб" забил во второй раз, а затем и в третий - и оба раза поздравления принимал все тот же Бензема. Похоже, в нынешнем "Реале" отличается только француз, который всерьез собрался обновить свой голевой рекорд в мадридской команде. Сейчас у него 30 мячей во всех турнирах в нынешнем сезоне - самым результативным для Карима был сезон-2011/12 (32 гола). Осталось чуть-чуть.
А еще Бензема стал обладателем исторического достижения - впервые за 117-летнюю историю "Реала" его игрок забил восемь мячей подряд, при том что за это время больше не отличался ни один из его одноклубников.
"Реал", переборов сонливость первого тайма, уверенно разгромил "львов", которым, если они хотят добраться до еврокубков, стоит прибавлять.
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