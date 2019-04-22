Примера: Бензема идет на рекорд

"Львы" из Бильбао были биты на "Сантьяго Бернабеу".

Чемпионат Испании

Примера

33-й тур

"Реал" - "Атлетик" - 3:0 (0:0)

Голы: Бензема, 47 (1:0). Бензема, 76 (2:0). Бензема, 90 (3:0).

"Реал" (Мадрид): Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марселу, Каземиру, Модрич, Кроос (Иско, 70), Васкес (Бэйл, 70), Бензема, Асенсио (Диас, 84).

"Атлетик" (Бильбао): Эррерин, Лекуэ, Альварес, Иньиго Мартинес, Берчиче, Сан-Хосе, Эчеварриа, Икер Муниаин, Рауль Гарсия (Адурис, 76), Иньяки Уильямс, Кордоба (Лопес, 76).

Предупреждения: Кордоба, 3. Берчиче, 15. Рауль Гарсия, 45. Иньиго Мартинес, 53. Кроос, 69. Навас, 82.

Судья: Мелеро Лопес.

21 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Разница в мотивации

Чем ближе конец сезона в испанской ла лиге, тем чаще совершенно немотивированный "Реал" (промежуточная третья строчка), будет встречаться с командами, для которых победа или ничья сродни живительному глотку воздуха.

Как показывает практика, грозный "Королевский клуб" в такой ситуации легко может дрогнуть. Например, в трех последних турах "сливочные" из-за этого оступились дважды - на выездах к "Валенсии" (1:2) и "Леганесу" (1:1).

Мечты о Европе

Домашняя игра с "Атлетиком" тоже не обещала хозяевам "Сантьяго Бернабеу" ничего хорошего: "львы", еще недавно грустившие в районе зоны вылета, на всех парах мчатся в еврокубки – перед поездкой в Мадрид их отставание от шестого места, дающего права на выступление в отборочном турнире Лиги Европы, измерялось тремя очками. Лигочемпионское четвертое находилось в восьми, но почему им не побороться бы и за него? Для этого нужно было увозить из испанской столицы победу.

Борьба без моментов

Желание басков было так велико, что атакующий полузащитник Кордоба заработал желтую карточку уже на 3-й минуте, срубив в борьбе за мяч Карвахаля. Страсти периодически накалялись, но количество опасных моментов от этого не возрастало - Иньяки Вильямс, главная ударная сила "львов" (5 голов в последних 5 матчах), был надежно прикрыт и нейтрализован Вараном и Каземиру, а у остальных игроков атаки команды из Бильбао не очень клеилось в созидании.

Гол Бензема

Впрочем, "Реал" в нападении тоже был не похож сам на себя. Редкие вылазки вперед, неточный выстрел выше ворот от Марселу, потеря за потерей Васкеса и навесы в пустоту – вот и все, чем запомнились "сливочные" в первом тайме. На их счастье, трибуны не начали гудеть только потому, что сразу после перерыва счет был открыт. Ничего удивительного в том, что автором голевого удара стал Бензема, который забил семь из 13 последних мячей "Реала" в ла лиге. Восьмой, после выверенного навеса от Асенсио, влетел в сетку ворот "Атлетика".