Коноплянка досрочно покинул тренировку "Шальке"

Вингер «Шальке» Евгений Коноплянка получил повреждение на тренировке.
 
Он покинул занятие досрочно из-за травмы бедра.
 
Фото Коноплянка досрочно покинул тренировку "Шальке"
Евгений Коноплянка. Фото: twitter.com/siekmann_m
Возможно, украинец повредил приводящую мышцу.
 
Накануне «Шальке» дома уступил «Хоффенхайму», украинец третий матч подряд оказался вне заявки.
 
В текущем сезоне украинец провел 20 матчей, забил 1 мяч и сделал одну результативную передачу.
 


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