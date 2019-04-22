Новостей.COM ⇒ Спорт

Коноплянка досрочно покинул тренировку "Шальке" Вингер «Шальке» Евгений Коноплянка получил повреждение на тренировке. Он покинул занятие досрочно из-за травмы бедра. Евгений Коноплянка. Фото: twitter.com/siekmann_m Возможно, украинец повредил приводящую мышцу. Накануне «Шальке» дома уступил «Хоффенхайму», украинец третий матч подряд оказался вне заявки. В текущем сезоне украинец провел 20 матчей, забил 1 мяч и сделал одну результативную передачу. Tribuna.com

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.