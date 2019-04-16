Назван лучший пилот 1000-й гонки "Формулы-1"

Пилот "Торо Россо" Александр Албон по итогам голосования болельщиков признан лучшим пилотом "Гран-при Китая", информирует пресс-служба "Формулы-1".
 
Фото Назван лучший пилот 1000-й гонки "Формулы-1"
Александр Албон. Фото: twitter.com/F1
Гонщик, представляющий Таиланд, разбил машину на третьей тренировке, в результате чего пропустил квалификацию.
 
Гонку он начинал с пит-лейна. Однако ему удалось подняться с 20-го места на 10-е.
 
Победителем "Гран-при Китая", который стал 1000-й гонкой "Формулы-1", стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.


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