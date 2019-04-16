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2019-04-16
Назван лучший пилот 1000-й гонки "Формулы-1"
Пилот "Торо Россо" Александр Албон по итогам голосования болельщиков признан лучшим пилотом "Гран-при Китая", информирует пресс-служба "Формулы-1".
Александр Албон. Фото: twitter.com/F1
Гонщик, представляющий Таиланд, разбил машину на третьей тренировке, в результате чего пропустил квалификацию.
Гонку он начинал с пит-лейна. Однако ему удалось подняться с 20-го места на 10-е.
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