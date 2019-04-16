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2019-04-16
Кубок Стэнли: "Вашингтон" снова обыграл "Каролину" (ВИДЕО)
"Вашингтон" обыграл "Каролину" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 4:3 в овертайме.
Победная шайба на счету защитника Брукса Орпика.
Фото: nhl.com
Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сделал 2 результативные передачи.
Он провел на площадке 21 минуту 12 секунд и набрал показатель "+2".
На счету Евгения Кузнецова за 18 минут 38 секунд также 2 ассиста. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 31 секунду и набрал 1 очко.
"Вашингтон" повел в серии со счетом 2-0. Следующие две игры пройдут на площадке "Каролины".
Кубок Стэнли
1/8 финала
Второй матч
"Вашингтон" - "Каролина" - 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Бэкстрем - 3 (Овечкин, Орлов), 3:37 - 1:0. Оши - 1 (Кузнецов, Нисканен), 9:26 - 2:0. Валлмарк - 1 (Славин, Фегеле), 15:54 - 2:1. Ахо - 1 (Уильямс, Славин), 36:49 - 2:2. Уилсон - 1 (Овечкин, Бэкстрем), 48:55 - 3:2. Стаал - 1 (бол., Хэмилтон, Свечников), 55:00 - 3:3. Орпик - 1 (Кузнецов, Оши), 61:48 - 4:3.
Вратари: Холтби - Мразек.
Штраф: 10 - 16.
Броски: 33 (7+16+9+1) - 28 (12+6+10+0).
13 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 2-0 (4:2).
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