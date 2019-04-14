Жан Беленюк выиграл чемпионат Европы по борьбе
Украинец принес сборной четвертое "золото" евро-2019.
Украинский борец в греко-римском стиле Жан Беленюк в субботу, 13 апреля, стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 кг.
В финальном поединке чемпионата, который проходит в Бухаресте, он победил азербайджанца Ислама Аббасова, сообщила пресс-служба НОК.
Это уже треть золото чемпионата Европы для Беленюка после титулов 2014 и 2016 года.
Беленюк - сильнейший украинский борец. В 2015 году он был признан спортсменом года в Украине, а в 2016 году завоевал "серебро" Олимпиады в Рио.
Напомним, что 11 апреля три украинки - Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова - выиграли золотые медали на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.
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14.04.2019 09:30