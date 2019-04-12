Кубок Стэнли: "Коламбус" сотворил грандиозный камбэк (ВИДЕО)  

"Тампа-Бэй" проиграла "Коламбусу" в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
 
В составе хозяев отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Янни Гурд. РоSSиянин Михаил Сергачев набрал одно очко за голевую передачу.
Фото Кубок Стэнли: "Коламбус" сотворил грандиозный камбэк (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
У гостей забивали Ник Фолиньо, Дэвид Савар, Джош Андерсон и Сет Джонсон. Одно очко за ассист заработал Артемий Панарин.
 
Ворота команд в этой игре защищали роSSийские голкиперы (соответственно, Андрей Василевский и Сергей Бобровский). 
 
Счет в серии стал 1-0 в пользу "Коламбуса". Вторая игра пройдет 13 апреля.
 
НХЛ
 
Плей-офф
 
Восточная конференция
 
Первый раунд
 
"Тампа-Бэй" - "Коламбус" - 3:4 (3:0, 0:1, 1:3)
 
Голы: Киллорн - 1 (мен.), 4:12 - 1:0. Чирелли - 1 (Чернак, Миллер), 11:01 - 2:0. Гурд - 1 (Сергачев, Рутта), 17:50 - 3:0. Фолиньо - 1 (Андерсон), 29:15 - 3:1. Савар - 1, 47:56 - 3:2. Андерсон - 1 (мен., Дженнер), 51:54 - 3:3. Джонс - 1 (бол., Панарин, Веренски), 54:05 - 3:4.
 
Вратари: Василевский (58:22) - Бобровский.
 
Штраф: 6 - 8.
 
Броски: 29 (13+11+5) - 26 (6+11+9).
 
11 апреля. Тампа. Amalie Arena.
 
Счет в серии: 0-1.
 


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