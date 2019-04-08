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2019-04-08
Серия А: "Наполи" упустил победу в матче с "Дженоа" (ВИДЕО)
"Наполи" и "Дженоа" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Голом в составе неаполитанцев отметился форвард Дрис Мертенс, у генуэзцев отличился хавбек Дарко Лазович.
Фото: gazzetta.it
Гости играли в меньшинстве с 28-й минуты: прямую красную карточку получил полузащитник Стефано Стураро.
"Наполи" набрал 64 очка и остался на втором месте в турнирной таблице.
"Дженоа" с 34 баллами располагается на 14-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
31-й тур
"Наполи" - "Дженоа" - 1:1 (1:1)
Голы: Мертенс, 34 (1:0). Лазович, 45+3 (1:1).
"Наполи": Карнезис, Гулям (Мариу Руй, 76), Максимович, Кулибали, Хюсай (Унас, 87), Аллан (Инсинье, 67), Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс, Милик.
"Дженоа": Раду, Кришито, Гюнтер, Педру Перейра, Бираски, Мигел Велозу (Радованович, 77), Лазович, Стураро, Бесса (Пеццелла, 82), Пандев (Ролон, 62), Куаме.
Предупреждения: Аллан, 24. Хюсай, 67.
Удаление: Стураро, 28.
Судья: Паскуа.
7 апреля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".
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