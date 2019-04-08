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Серия А: "Наполи" упустил победу в матче с "Дженоа" (ВИДЕО) "Наполи" и "Дженоа" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Италии. Голом в составе неаполитанцев отметился форвард Дрис Мертенс, у генуэзцев отличился хавбек Дарко Лазович. Фото: gazzetta.it Гости играли в меньшинстве с 28-й минуты: прямую красную карточку получил полузащитник Стефано Стураро. "Наполи" набрал 64 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. "Дженоа" с 34 баллами располагается на 14-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 31-й тур "Наполи" - "Дженоа" - 1:1 (1:1) Голы: Мертенс, 34 (1:0). Лазович, 45+3 (1:1). "Наполи": Карнезис, Гулям (Мариу Руй, 76), Максимович, Кулибали, Хюсай (Унас, 87), Аллан (Инсинье, 67), Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс, Милик. "Дженоа": Раду, Кришито, Гюнтер, Педру Перейра, Бираски, Мигел Велозу (Радованович, 77), Лазович, Стураро, Бесса (Пеццелла, 82), Пандев (Ролон, 62), Куаме. Предупреждения: Аллан, 24. Хюсай, 67. Удаление: Стураро, 28. Судья: Паскуа. 7 апреля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Спорт-Экспресс

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